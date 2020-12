En effet Square-Enix a enregistré les marques “Chocobo GP” et “Chocobo Grand Prix” le 1er Decembre dernier.On rappelle que le premier est sortie sur PS1 en 1999 et qu'une suite aurait du voir le jour sur 3DS avant d'etre annulé en 2013.

posted the 12/15/2020 at 11:13 AM by guiguif