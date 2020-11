Multi

Salut amis gamekyoîtes, j'aimerais créer d'ici la fin de l'année un album gamekyo via un article qui regroupe tous vos plus beaux screens côté jeux vidéos.



Ainsi je vous demande de me partager via des liens vos plus belles captures in-game sur votre console (disons maxi 2 captures par personne) via des liens en commentaires.



Il s'agira de captures prises sur PC / PS4 / PS4 Pro / Xbox One / Xbox One X / Wii U / Nintendo Switch.



De temps en temps je referai cet article afin d'être sure d'avoir les screens de tout ceux intéressés à participer.