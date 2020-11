Je vous l'ai dis, il y en a ils vont déchanter aux games awards hahaha

Ca se passe sur ce lien https://time.com/5912417/best-video-games-2020/?amp=true&__twitter_impression=true.



Voici leur classement:



10: Tony Hawk pro skater 1 et 2

9: Fall guys

8: Microsoft flight simulator

7: Call of duty war zone

6: Ori 2

5: Animal Crossing

4: Among us

3: TLOU 2

2: Miles Morales



1: HADES LE PATRON LES GARS