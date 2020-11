Blood & Truth : Framerate et résolution plus élevés, assets de la meilleure qualité affichés en permanenceDays Gone : 60 fps et 4K dynamiqueFirewall : Zero Hour : résolution plus élevéeGenshin Impact : 60 fpsGhost of Tsushima : 60 fpsRocket League : 60 fps lorsque le jeu tourne en 4K "checkerboard" ainsi qu'en HDR++++ God of War : 60 fps en mode Performance (amélioré sans patch)La flemme de bien écrire, mais je cherchais l'infos pour Genshin ImpactMAJ : Ce sont des jeu qui bénéficient du mode BOOST PS5, avec parfois une mise à jour mineure ! Je vais renommer l'article, désolé.Ce ne sont pas des versions PS5 des jeux si vous préférez ^^' !