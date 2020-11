Bonsoir ! Comme vous le savez, la PS4 tire sa révérence avec l'arrivée de sa petite sœur qui sort demain ! Beaucoup de hit sur cette console, ça va être difficile de choisir quel est pour vous LE meilleur jeu de la PS4. Vous ne devez en choisir qu'un, et pas un de plus, (ça sera dur je sais), évidemment un jeuLe jeu qui aura le plus de votes sera élu meilleur jeu PS4 de la communauté Gamekyo,je pourrais même faire un genre de top 3.Vous pouvez voté aujourd'hui et demain, pas de soucis, vous pouvez aussi voté un jeu aujourd'hui et un différent le lendemain mais pas une fois de plus sinon c'est le bordel...Je commence donc avec pour moi le meilleur jeu de la PS4 je choisis Bloodborne ! A vos votes et trichez pasLes membres qui mettent plusieurs jeux d'affiler, leur avis ne sera pas pris en compte.- Bloodborne (2 votes)- God of War (2 votes)- TLOU Part 2 (1 vote)- Horizon Zero Dawn (2 votes)