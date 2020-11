Nintendo everything

Lors de son lancement en 2017, l'une des nombreuses fonctionnalités de la Nintendo Switch était sa. La fonctionnalité permettait aux joueurs de vivre des grondements dans les jeux comme jamais auparavant, et des titres tels que 1-2-Switch l'utilisaient activement pour créer des expériences de jeu qui n'auraient pas été possibles sur les consoles antérieures., une forme de technologie de rétroaction concédée sous licence à plusieurs sociétés de jeux, dont Nintendo.Les critiques de la PlayStation 5 ont constamment fait l'éloge du retour haptique du nouveau contrôleur, (confère par exemple celui de Gamekyo) notant que la technologie vous permet dela différence entre les différentes surfaces sur lesquelles votre personnage marche ou de profiter de la sensation de quelque chose qui semble se déplacer à l'intérieur du contrôleur.Immersion fera-t-il encore évoluer la technologie pour les futures consoles que ce soit Nintendo ou autres ? La dernière technologie de la société pourrait-elle trouver son chemin dans de nouveaux modèles ?

posted the 11/18/2020 at 04:45 PM by axlenz