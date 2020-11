Je vous ai deja parlé de Dragonborne il y a quelques semaines, un nouveau RPG Gameboy sortant en edition physique, et bien sachez qu'une version française (ainsi qu'Allemande) sera de la partie.En effet le développeur demandaient 200 signatures pour que le jeu bénéficie d'une trad française et le goal a été atteint, mais maintenant il faut avoir les 200 précommandes pour que la trad soit réellement lancé. Vous avez donc jusqu'a 30 Novembre pour précommander cette version française et si les 200 ne sont pas atteint, vous serez remboursé.Pour ceux qui auraient déjà preco la version UK, je suppose qu'il y a moyen d’échanger pour une FR.Review en anglais