Bon, avant qu'on me traite de troll, sachez que je compte bien m'en acheter une, de PS5. Pas au lancement, mais un de ces quatre. Bientôt. J'aime Sony. J'aime Playstation.C'est bon, on est entre amis ?Bref. On sait depuis un moment que la capacité de stockage de la console n'est pas foudroyante : surannoncés (ce qui en soi n'est pas énorme),Bon, ça, vous allez me direEt on vient d'apprendre qu'il n'y aurait pas non plus de possibilité d'acheter de stockage SSD supplémentaire à la sortie de la console, mais un peu plus tard. D'accord.Mais jusque-là, je me disais que comme sur Xbox, c'était pas important, en fait. Qu'il suffisait de brancher un bon vieux HDD à l'ancienne pour stocker ses jeux, et les transférer sur le SSD de la console quand on veut y jouer.Oui, sauf que non, en faitJe viens de lire une review extrêmement complète de la console qui stipule qu', alors qu'on peut le faire sur Xbox.D'après eux,. Pas PS5. On est donc contraint de désinstaller et retéléchargerses jeux PS5 dès qu'on a atteint la limite du SSD. Franchement pas cool.Autre mauvaise nouvelle : apparemment,pour une catégorieà la limite du flou. D'après eux, ça aurait un rapport avec les jeux PS4, parce que dès lors qu'ils les ont tous transférés sur HDD externe, cette catégorie "Other" est ensuite repassée à 12go.Par contre, point positif (quand même !), y'a apparemment une option à cocher pour que les jeux PS4 qu'on insère dans la console s'installent automatiquement sur le HDD externe, histoire de gagner du temps.Clairement, en l'état, le stockage me semble LE point problématique de la console. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la review de Push Square (ultra longue et ultra détaillée) qui est bien sûr enthousiaste sur tout le restePerso, j'espère juste une petite maj de la part de Sony pour qu'on puisse stocker ses jeux PS5 sur HDD en mode bibliothèque, comme sur Xbox. Histoire de pas avoir à tout désinstaller à chaque fois qu'on est full...