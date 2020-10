Voilà on y arrive, ils vont vraiment finir par nous faire péter une durite. A partir de ce soir tous lesdes, etc.pour une durée indéterminée le temps que les librairies et autres boutiques spécialisées dans les biens culturels puissent réouvrir dans de bonnes conditions.Cela signifie que potentiellement pendant plusieurs semaines, voire des mois - si la situation sanitaire ne le permet pas - vous ne pourrez plus acheter deet dans certains cas desen allant faire vos courses de produits alimentaires, d'entretien, etc.Je pense qu'ils devraient aller encore plus loin et nous empêcher d'acheter des slips et des chaussettes vu que les magasins de fringues sont fermés...Ceux qui espéraient débarquer à carrouf le 10 novembre pour tenter de choper une Séries X à l'ouverture, c'est mort vous pensez ?Certains disaient déjà qu' "il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie", mais là c'est tout unqui devient inaccessible pour le commun des mortels, c'est complètement abusé.Vous en pensez quoi ?