Jeux Vidéo

« Les commerces qui ont été définis comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés », a indiqué Emmanuel Macron en annonçant, la mise en place d'un reconfinement sur l'ensemble du territoire national.« Les supermarchés, hypermarchés, magasins multi-commerces et les sites de ventes en ligne devront seulement proposer des produits alimentaires et de premières nécessités » a précisé le chef de l'Etat, « Suite à l'engouement suscité par la sortie de la console de nouvelle génération de Sony, l'agglutinement dans les points de vente qui pourrait en résulter, le travail non essentiel qui serait généré dans les centrales d'achats des sites en ligne et les entreprises de transport, nous préféreront repousser la sortie française de la console pour mars 2021″ a-t-il ajouté.Les nouvelles consoles Xbox Series X et S ne seraient pas touchées par cette mesure dû aux faibles demandes du public.