Switch : après une année fiscale record, Nintendo veut voir encore plus gros

Alors que les énormes cartouches commerciales type Pokémon Epée & Bouclier et Animal Crossing : New Horizons devraient permettre à la Switch de signer une année fiscale record avec environ 19,5 millions de machines écoulées du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, Nintendo semble avoir suffisamment de suite dans les idées pour voir plus gros : selon les sources du site économique Nikkei, le constructeur voudrait booster la production de 10 % d'ici le 31 mars 2021 pour répondre à une demande grandissante.



La Switch a en effet vu son gros rythme post-AC s'étioler par divers problèmes de stocks dont au Japon (apparemment réglés, donc réponse ce mercredi) mais par un contexte de confinement, l'hybride de Nintendo et son catalogue assez familial font l'effet d'une libération : les analystes estiment que la console devrait dès ce premier trimestre fiscal (donc jusqu'en juin) connaître d'excellents chiffres de ventes.



Seul problème : la production justement. Les usines ont beau avoir redémarré en Chine depuis quelques temps, les fournisseurs ont déclaré à Nikkei faire aux mieux pour répondre aux demandes de Nintendo, et surtout obtenir certaines pièces susceptibles de faire face à de nouvelles ruptures.



En attendant le 7 mai, date des résultats fiscaux de Nintendo et surtout annonce des prévisions pour celle en cours, on pourra se dire que ce souhait d'un nouveau record devrait légitimement être accompagné de cartouches d'importance d'ici noël et au premier trimestre 2021. Rappelons d'ailleurs l'insistante rumeur sur les 35 ans de Mario qui mèneraient à une remasterisation de tous les anciens épisodes 3D (64, Sunshine, Galaxy 1 & 2), une édition Deluxe de Mario 3D World, et enfin un Paper Mario bien inédit pour saupoudrer le tout.