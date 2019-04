SONY : Mark Cerny commence à parler de la PlayStation 5, et livre les premiers détails ! SONY : Mark Cerny commence à parler de la PlayStation 5, et livre les premiers détails !

Le site Wired vient de signer un bon coup en s'étant offert en exclusivité mondiale une interview de Mark Cerny, directement dans les locaux californiens de Sony pour commencer à évoquer l'avenir, à savoir la PlayStation 5 (même si elle n'est toujours pas nommée comme tel).



Voici ce qui en ressort :



- Tout comme pour la PS4, Mark Cerny est l'architecte principal de la Next-Gen de Sony.

- Pour Cerny, la clé de la PlayStation 5 ne sera pas de simplement ajouter une couche supplémentaire à la technologique que l'on connaît déjà, mais d'apporter des changements fondamentaux.

- Non, la PS5 ne sortira évidemment pas cette année.

- Sony a récemment accéléré la distribution de kits de développement.



- La PS5 répondra évidemment aux fondamentaux d'une nouvelle génération (puissance graphique, mémoire…) en se reposant sur un processeur troisième génération AMD Ryzen (8 cœurs) tandis que le GPU sera une variante du Radeon Navi, dont les performances devraient d'ailleurs être dévoilées à l'E3 (chez AMD, pas chez Sony vu qu'ils sont absents).

- La console prendra en charge le Ray Tracing.

- La puce AMD inclura également une unité personnalisée pour l'Audio 3D et garantira une toute nouvelle expérience sonore, avec une différence bien plus notable qu'entre la PS3 et la PS4.

- La PlayStation VR actuel sera compatible avec la PlayStation 5, mais Cerny ne veut pas dire pour l'instant s'il y aura un nouveau casque.



- L'un des autres points clés de la console résidera dans son disque dur pour s'adapter au marché actuel avec des jeux qui atteignent doucement les 100Go. Cerny explique avoir commencé à plancher sur le sujet depuis 2015, avec la volonté de proposer un type de SSD personnalisé capable d'améliorer drastiquement les temps de chargement.

- Wired a d'ailleurs pu assister à une démonstration sur un kit de développement avec Spider-Man (non, ce n'est pas une version PS5). Sur une PS4, le temps de chargement lors d'un voyage rapide prenait environ 15 secondes. Avec ce kit, le compteur affichait très précisément 0,8 seconde.

- Ce genre de procédé pourra également limiter le clipping et tout autre aspect là pour masquer la vitesse de chargement.

- La PlayStation 5 sera compatible 8K et rétrocompatible PS4.

- Elle supportera toujours les jeux « physiques ».

- Sans que rien ne soit officiel, il est sous-entendu que Death Stranding pourrait sortir en cross-gen.