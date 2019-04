Je suis un petit développeur tiers d'Europe, depuis ces 8 derniers mois j'aide un studio très connu sur un jeu AAA qui devrait sortir en 2020 au lancement de la PS5.



Les quelques infos que j'aimerai vous partager sont sûr à 99% (je dis 99% parce que de petits changements d'hardware incrémentiels peuvent se produire d'ici 2020, bien que les specs soient gravées dans la pierre).





• Des infos officiels sur la PS5 autour de l'E3 (Sony n'y participera pas), je dirai Q2 2019 une petit révélation



• Sortie de la PS5 en mars 2020 ou novembre 2020, pas encore décidé



• Rétrocompatibilité



• Jeux physiques & PS Store



• PS Plus & PS Plus Premium (premium en beta early access, création de serveurs privés)



• Specs CPU 7nm ryzen 8 core 16 threads, vitesse inconnue



• Specs GPU 7nm architecture Navi autour des 14 tflops, ça sera puissant et efficace, Sony travaille avec AMD, présence d'une sorte de Ray Tracing mais pas de focus sur ça, plus de focus sur la VR et la 4K, globalement une bien meilleure bande passante



• 24GB GDDR6 + 4GB DDR4 pour l'os, on a 32GB sur nos dev kits



• HDD de 2TB avec une sorte de nand flash



• 8K upscaling



• PSVR2 aussi en 2020, révélé avec la PS5, gros boost de résolution, probablement 2560x1440p, 120hz, 220° de champ de vision, eye tracking, sans fil, autonomie de 4-5 heures, écouteurs intégrés, moins de malaises dus au mouvement (motion sickness), pas de boîtier disjoncteur, beaucoup moins de gestion de câbles, beaucoup plus de focus sur la VR pour ce qui est des jeux AAA, prix d'environ 250$



• Dualshock 5, une caméra implémentée pour la VR, analogues plus précis pour les FPS, quelque chose de similaire aux analogues trackpad Steam



• prix de 499$, 100$ de perte par console au départ



• Exclusivités PS4 au lancement que je connais :

- Gran Turismo 7 (VR)

- PUBG Remaster 4K, free to play avec le PS+ seulement sur PS5

- The Last of Us 2 Remaster

- Ghost of Tsushima Remaster

- 2 à 3 AAA de plus et jeux PSVR2



• Jeux tiers PS5 2020

- Battlefield Bad Company 3

- Harry Potter

- GTA 6 fin 2020, rien entendu au sujet d'une sortie PS4 (j'ai entendu que Sony dépense énormément d'argent pour sécuriser 1 mois d'exclusivité pour la PS5). Des rumeurs à propos de Miami et New-York, 2 grosses villes, je ne suis pas sûr que ce soit vrai à 100%

- Assassin's Creed



• Horizon 2 au plus tard 2021

Source

(la publication date du 3 décembre 2018 )