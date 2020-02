PlayStation va fermer son studio de jeux VR de Manchester.



La société a confirmé à GamesIndustry.biz son intention de "le fermer dans le cadre de nos efforts pour améliorer l'efficacité et l'efficience opérationnelle". Nous comprenons que le studio entier a été licencié.



L'équipe de Sony à Manchester a été formée pour créer des jeux de VR en 2015. L'entreprise travaillait sur un projet de VR non annoncé.



C'est le troisième studio britannique que PlayStation a fermé au cours de cette génération, Guerrilla Cambridge fermant en 2017 et Evolution en 2016. Les deux studios avaient également travaillé sur des projets de VR pour PlayStation avant d'être fermés.



Le détenteur de la plateforme exploite toujours deux studios de développement de première partie au Royaume-Uni, à savoir le développeur de Dreams, Media Molecule, et les créateurs de Blood & Truth, London Studio.

Le studio était sur un jeu VR AAA. Aucun jeu sortie sortie depuis leur création en 2015.