Je sais que tu demandes car c’est toujours la première chose que vous allez voir mais y en a pas. Pas cette fois. Et l’explication est assez simple car déjà qu’il est difficile de noter judicieusement une compilation de trois produits ayant chacun un intérêt très variable (et on va y revenir) mais surtout, et là on va entrer directement dans le vif du sujet, ce n’est justement qu’une compilation de roms/iso. On le savait, on ne va pas faire les surpris et ça a de toute façon été pleinement confirmé entre temps. Oui,se contente de mettre sur une seule cartouche trois épisodes marquants de la franchise sans aucune amélioration hormis un lifting HD de circonstance, le reste se résumant simplement comme suit :est tiré de la version japonaise (c’est traduit quand même hein), et ceux qui ont bonne mémoire y verront de petites différences avec notre ancienne édition PAL, notamment les blocs à pièces qui ne font plus sautiller dans tous les sens.bénéficie maintenant d’un mode 16/9.peut désormais se jouer (si on le souhaite) en nomade avec une configuration standard, le pointeur du joycon droit étant remplacé par le tactile. Autant être franc en disant que si c’est majoritairement jouable (vraiment dans 90 % des cas), ce n’est pas toujours très pratique, aussi bien pour chopper naturellement les cristaux qui virevoltent constamment que pour certaines phases où l’on souhaite viser quelque chose tout en bougeant/sautant.- Il y a un mode sound-test avec la bande-son des trois épisodes.Voilà, c’est tout (et 30FPS pour la totale). Il n’y a pas grand-chose de plus à dire sur la forme hormis que le menu d’introduction est suffisamment bien foutu pour permettre de passer d’un jeu à l’autre très rapidement, juste en appuyant sur la touche « - ».On pourrait du coup s’arrêter là mais on ne pas passer à coté de cette occasion de revenir rapidement sur trois morceaux de l’histoire de Nintendo, dont bien évidemmentqui a forcément vieilli sur de nombreux aspects et on ne parle pas que de la technique, mais qui garde cet étrange aura intouchable de celui qui a révolutionné la plate-forme 3D. On ne peut en dire autant deoù le recul valide certains souvenirs d’époque : c’est définitivement le plus mauvais Mario 3D (en mettant de coté 3D Land), ce qui ne veut pas dire que le jeu est moyen (même qu’il est bon en fait) mais toujours aussi rageant dans ses problèmes de caméra, ses stages globalement peu marquants, ses problèmes de perspective, son Yoshi juste inutile, son remplissage un peu trop poussé (les fameuses pièces bleues…). On lui gardera sa bande-son et l’originalité du jet-pack qui, même s’il casse quelques évidentes bases du genre, sait remettre totalement en question le game-design où sur de nombreuses missions, il y a bien plus de manière d’arriver à son objectif.Mais le morceau de choix de cette compilation, ce sera indéniablement, du moins si vous ne l’avez pas déjà fait au préalable, et si possible en y jouant comme à l’époque, donc sur une TV, avec un joycon dans chaque main. Car c’est pleinement satisfaisant de constater que 13 longues années après sa sortie initiale sur Wii, ça reste une petite perle de gameplay et d’idées tant et si bien qu’avec un plus gros gap graphique, on aurait autant continué d’en chercher les défauts s’il posait pour la première fois ses pieds sur le marché. Peut-être aussi le dernier Mario à avoir su imposer un challenge beaucoup mieux dosé, déjà moins généreux dans sa barre de vie faite de seulement trois socles, et même parfois redoutables quand interviennent les « missions comètes ». Son plus gros défaut au final ? Le fait de nous rappeler à nouveau l’absence honteuse de, que beaucoup dont votre serviteur considèrent comme encore meilleur.