Ok : Après avoir parlé à deux personnes ayant une connaissance directe du leak de TLOU2 ainsi qu'à quelques employés de Naughty Dog, j'ai une bonne idée de ce qui s'est passé. Version courte : des hackeurs ont trouvé une faille de sécurité dans un patch pour un ancien jeu de ND et l'ont utilisée pour accéder aux serveurs de ND.

Je pense que les images qui ont leak sont celles de développeurs jouant une version antérieure (je ne l'ai pas regardée). Plus important encore, les rumeurs selon lesquelles il s'agirait d'un acte de protestation d'un employé dont la paie a été volée ne sont pas vraies (la ND a en fait prolongé la paie et les prestations de santé des employés en raison de la covid).