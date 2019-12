Rayon des nanars



Pour terminer ce calendrier de l’avent, je voulais choisir un film qui est spécial pour moi.Je ne pouvais imaginer autre candidat que ce bon vieux Batman & Robin.Il s’agit sans doute du film le plus mauvais dont je suis le plus grand fan. J’adore Batman & Robin. Certains n’y voient qu’une daube infestée de répliques nulles d’Arnold Schwarzenegger ? Moi aussi. Mais justement, il y a quelque chose de glorieux dans ce mélange informe de couleurs fluos criardes et de dialogues hallucinants de stupidité.Voir des têtes d’affiches comme George Clooney (qui s’est publiquement excusé pour avoir tué Batman pendant des années), Uma Thurman et Arnold s’échanger des répliques toutes plus nulles les unes que les autres, dans des costumes absolument ridicules me fait un bien fou.J’ai constamment le sourire aux lèvres lorsque je regarde ce film, qui nous donne constamment l’impression d’avoir coûté une somme folle tout en faisant extrêmement cheap.C’est ridicule. C’est glorieux. C’est Batman & Robin. Et c’était mon calendrier de l’avent des mauvais films sympathiques. J’espère que cela vous aura plu. J’ai l’impression que oui, suffisamment pour me dire que renouveler l’expérience l’année prochaine ne serait pas la pire des idées ?----------