Si vous n’avez jamais entendu parler de ce film, c’est tout à fait normal. Je voulais profiter de ce calendrier de l’avent des mauvais films sympathiques pour vous parler de quelques petites perles totalement inconnues du grand public.Suburban Sasquatch est une oeuvre totalement hallucinante mais faite avec passion par un homme seul qui voulait faire un film. Rien que pour ça, il mérite notre respect.Néanmoins, si on apprenait qu’il était en secret un masochiste adepte de l’humiliation et qu’il a fait ce film uniquement pour se faire piétiner dessus sur la toile, je ne serais absolument pas surpris.La “créature” est un costume ridicule qui nous offre des séquences hallucinantes. Le fou rire face à une scène totalement idiote n’est jamais rare dans ce film.Rien n’est réussi dans ce film. Le son, les effets spéciaux, le scénario, les personnages, les dialogues… Tout est affreux mais tout est hilarant.Ce n’est pas un nanar qu’on présenterait dans une première soirée de peur de faire fuir toutes les personnes présentes. Mais si vous avez un groupe d’adeptes ? Mon dieu, ce bébé va continuer à vous faire halluciner plusieurs semaines après son visionnage quand vous y repenserez.----------

posted the 12/07/2019 at 09:28 AM by greil93