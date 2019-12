Rayon des nanars



Jour #04 : Gods of Egypt

Bienvenue à Gattaca, c’est un super film que je vous conseille à tous.Gods of Egypt, c’est un super film que je vous conseille à tous du même réalisateur, mais pour des raisons entièrement différentes.J’ai été honoré de découvrir Gods of Egypt pour la première fois au cinéma lors de sa sortie. Je n’applaudis jamais à la fin d’un film, et pourtant ici le bonheur pouvait se lire sur mon visage lors du générique.Il n’y a rien qui va dans Gods of Egypt, et c’est ce qui le rend si glorieux. Entre l’acting qui est soit inexistant (le héros) ou alors guidé à 100% par la consommation de cocaïne de l’acteur sur le moment (Gerard Butler, absolument glorieux en méchant) et une histoire nulle, on a de quoi se marrer rien qu’avec ça.Mais le cinéma est aussi avant tout un art basé sur le visuel. Et Gods of Egypt a une direction artistique si… particulière (notez la politesse), qu’on ne peut pas détourner les yeux de l’écran de peur de rater une petite merveille de mauvais goût. J’y vois personnellement un hommage non ironique à Power Rangers et aux Chevaliers du Zodiaque, mais qui implique la mythologie égyptienne. Ma phrase ressemble à un sketch du kamoulox ? Gods of Egypt en est la raison.----------