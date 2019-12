Rayon des nanars



Jour #03 : Torque Jour #03 :

“Les bagnoles, c’est pour les fillettes. Les bonhommes eux, ils font vroom vroom avec des motos”J’ai mis des guillemets comme s’il s’agissait d’une citation. Malheureusement, il ne s’agit que de mon don de télépathie qui m’a fait lire les pensées du réalisateur au moment du tournage de Torque.Torque, c’est tout simplement un film hallucinant. Voir un film qui réussit à être encore plus beauf et idiot qu’un Fast & Furious dans le domaine des films d’action automobiles ? C’est un petit miracle.Mais entre les répliques toutes plus débiles et débordantes de téstostérone mal les unes que les autres et de vrais plans bien moches (exemple : une séquence digne des pires bad trips où le héros conduit une super moto ultra ouf rapide de malade vers la fin), on a de quoi passer un vrai bon moment bien stupide.A mettre en soirée avec des amis qui aiment bien parler moto, effet garanti.