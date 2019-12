A la fin du film, si vous vous demandez pourquoi est-ce que vous avez mal au cou, c’est normal. Ce n’est pas un hasard ou vous qui regardez le film dans une mauvaise position, c’est le film qui est penché.Basé sur un livre de science-fiction de L. Ron Hubbard (le fondateur de la scientologie, donc pas n’importe qui !), Battlefield Earth a eu l’honneur de recevoir des tonnes de récompenses !- Le Razzie Award du pire film de l’année- Le Razzie Award du pire film de la décennie- Le Razzie Award du pire acteur principal- Le Razzie Award du pire acteur secondaire- Le Razzie Award de la pire actrice secondaire- Le Razzie Award du pire réalisateur- Le Razzie Award du pire scénario- Le Razzie Award du pire couple à l’écranLe film mérite toutes ces récompenses. Mais néanmoins je vous encourage de voir ce film d’un point de vue scientifique. Parce que vous allez constamment vous demander qu’est-ce qu’il a bien pu se passer pour qu’on ait ce truc là en guise de résultat final ?Hallucinant et hilarant de stupidité, Battlefield Earth est un film comme on en voit rarement. Et tant mieux.----------

posted the 12/06/2019 at 08:21 AM by greil93