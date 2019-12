Rayon des nanars



The Irishman n’était pas la plus belle des apparitions cinématographique de l’année sur Netflix.Nous avons eu un autre film qui n’a pas fait autant de bruit lors de sa sortie et c’est un scandale.Je vous présente Alien Warfare, ou comme j’aime l’appeler “Predator de regarder ça”.Le budget du film doit être de 17$ à tout casser, mais est un film d’action / science-fiction ou l’action et la science-fiction sont nuls. Les “aliens” sont des “acteurs” en tenue de paintball et le film se déroule intégralement dans un bureau.Alien Warfare pue le cheap mais n’en pas dénué de charme en raison de ce côté cheap. On est presque devant un enfant qui nous propose un dessin moche. On sait que c’est moche, mais on lui dit bravo et le met sur le frigo.Les acteurs ne sont pas bons, l’action est naze, l’histoire est totalement inexistante… Mais bon sang ils essayent les bougres. En bonus ? Une conclusion qui est la représentation cinématographique parfaite de l’effet d’un soufflé qui retombe.On se demande tout ça pour ça ? Et quand on comprend que oui, le rire nerveux n’est pas loin.Pour les amateurs de nanars en groupe, celui-ci est un candidat !----------