Rayon des nanars



Jour #08 : Elektra Jour #08 :

Daredevil n’est pas glorieux (hormis une nostalgie musicale qui nous rappelle que nos goûts musicaux de l’adolescence changent et c’est pas forcément un mal).Alors bien entendu qu’il nous fallait un spin-off !Jennifer Garner fait de son mieux pour tenir le film sur ses épaules mais il n’y a malheureusement rien qui puisse la sauver. Entre la bande de méchants composés de rejets de Mortal Kombat : Annihilation et le reste du casting au charisme et à la personnalité … disons que tout est relatif pour rester poli ?Mais ne vous inquiétez pas ! L’action est là pour ne rien sauver, savamment mise en scène par un réalisateur épileptique en pleine crise.Néanmoins, la nullité ambiante n’est pas dénuée de charme et le sourire n’est jamais loin des spectateurs, ébahis devant un tel spectacle.Réussir à nous faire dire “Daredevil n’était pas si mal finalement !” est un don en soi.Et pour un film Marvel, c’est cool d’avoir une héroïne avec un tel don.----------