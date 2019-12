Rayon des nanars



Jour #19 : Superman 4

Christopher Reeve dans le rôle de l’homme de fer, c’est une grande histoire d’amour et de nostalgie pour beaucoup de monde. Superman et Superman 2 sont considérés comme des classiques encore aujourd’hui.Superman 3 ? Beaucoup moins. Mais celui que j’aimerais mettre sous le feu des projecteurs le temps de ces quelques lignes est ironiquement celui dont beaucoup aimerait oublier l’existence.Dans Superman 4, un jeune enfant américain envoie un courrier à Superman pour se débarrasser de toutes les armes nucléaires sur Terre parce que les armes nucléaires, c’est dangereux.Bonne idée tiens ! C’est exactement ce que va faire Superman, en prenant tous les missiles nucléaires de la planète dans un filet géant qu’il va lancer directement dans le soleil.Mais Lex Luthor y voit une opportunité et trafique son propre missile nucléaire personnel pour que lors du contact avec le soleil, le missile donne naissance à … Nuclear Man. Un super méchant qui a les ongles qui grandissent, qui envoie de la foudre par les mains et qui… n’est plus actif dès qu’il n’est plus exposé à la lumière du soleil. En gros, il est super nul ce super méchant.On va dire que ça ira bien avec l’histoire super nulle et un manque de moyens assez visible (les anciens opus sont mieux foutus pour vous dire… c’est presque une suite qui n’aurait dû sortir qu’à la télévision à l’époque).Néanmoins, ça nous offre quelques scènes assez savoureuses si vous aimez le monde du nanar et un fun global assez présent face à ce film sans intérêt.Notre kryptonien préféré aura vraiment connu une période sombre dans sa vie. Pour notre plus grand plaisir coupable.----------