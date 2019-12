Rayon des nanars



Il existe des films où il n’y a besoin de rien spécialement vous dire pour vous faire comprendre le niveau de la catastrophe. Je vais donc uniquement vous proposer une traduction personnelle du résumé du film trouvé sur l’article wikipédia anglais consacré au film, car c’est merveilleux :“Le film commence avec Tammy à son entraînement de pom-pom girl, pendant que son copain Michael rentre de son entraînement de football pour l’observer. Les deux rencontrent Byron, l’ami gay de Tammy, qui approuve Michael comme nouveau petit ami de Tammy. Peu de temps après, Billy, l’ex violent et jaloux de Tammy, arrive avec son groupe et agresse Michael. Un combat commence entre les deux, mais la police arrive à temps et embarque Billy. Tammy s’enfuit en pleurant, ne pouvant accepter les événements qui viennent d’avoir lieu.Nous voyons ensuite un T-rex dans un entrepôt avec deux personnes : le docteur Wachenstein et son assistante Helga. Le T-rex commence à bouger, contrôlé par quelqu’un dans la pièce. Le docteur est impressionné par la force du robot dinosaure, et révèle son plan : implanter un cerveau humain dans le robot pour lui donner une conscience, de la mobilité et l’immortalité.Plus tard dans la nuit, Michael retourne voir Tammy. Ils sont cependant interrompus par Billy et ses amis, qui chassent et attrapent Michael. Ils le jettent dans un zoo où un lion finit par agresser Michael, maintenant dans le coma. Il est amené à l’hopital où son oncle alcoolique le surveille.Le docteur Wachenstein et Helga déclarent Michael comme mort pour qu’ils puissent utiliser son cerveau pour contrôler leur robot T-rex. Une fois le cerveau installé, Michael s’échappe et se venge de ses agresseurs avant d’être réuni avec Tammy. Elle réalise que le dinosaure est Michael et commence à chercher un nouveau corps pour lui. Cependant, le docteur Wachenstein les suit de près. Cela amène à une poursuite à la fin où Michael finit par tuer le docteur. La police arrive pour tirer et détruire le robot T-rex. Tammy réussit à récupérer le cerveau de Michael puis le branche temporairement sur son ordinateur, le temps de trouver un nouveau corps.A travers l’ordinateur, il est capable de parler et voir, ce qui lui permet d’assister à un strip-tease de Tammy. Des étincelles jaillissent de l’ordinateur.”----------