Rayon des nanars



Jour #09 : Friend Request

Il y a quelque chose d’ironique dans le fait de poster sur un site reposant sur sa communauté mon avis sur un film d’horreur qui repose entièrement sur le réseau social Facebook.Vous savez ce qui est réellement effrayant ? Qu’une si grande majorité de notre vie est gâchée car nous passons notre temps sur des réseaux sociaux à fantasmer et comparer des représentations non réelles de nos existences.Vous savez ce qui est également très effrayant ? Que quelqu’un se soit dit que faire un film d’horreur sur Facebook est une excellente idée !La vie de notre héroïne se résume à l’écran au nombre d’amis qu’elle a sur Facebook, on a le droit à du code informatique hanté car ça bouge et BOUH ÇA FAIT PEUR !! BOUH J’AI DIT !! UN FANTÔME SUR FACEBOOK !! BOUH !!C’est tellement ridicule qu’il y a plusieurs séquences qui provoquent plus le rire que la frayeur. Pour une soirée Halloween entre amis, c’est un parfait film de fond pour halluciner d’un pitch aussi stupide.----------