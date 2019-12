Rayon des nanars



Jour #16 : Le Justicier de New York Jour #16 : Le Justicier de New York

“Ces salopards de jeunes qui ne respectent rien ! Une bonne leçon, c’est ça dont ils ont besoin je te le dis moi !”Cette phrase peut sembler familière, on a tous entendu une personne du troisième age beugler des âneries similaires après avoir pris un verre de trop. On ne prenait pas cette personne au sérieux… Manque de bol, il était le scénariste du troisième film de la saga du Justicier et Charles Bronson n’est déjà plus qu’une parodie de lui-même à ce moment de sa carrière donc évidemment qu’il va accepter le rôle !Le film consiste à voir notre héros créer des situations pour pouvoir casser du jeune punk avec un flingue et n’avoir aucuns problèmes avec la police. Et le tout finit par culminer au dernier quart d’heure le plus épique de l’histoire du cinéma où tout un quartier se transforme en zone de guerre.Les jeunes sont tous des salops de drogués et les vieux sont tous des innocents qui ne veulent que se défendre. On installe donc des pièges comme dans Maman, j’ai raté l’avion pour tuer du méchant, et surtout on se fait livrer des tonnes d’armes par colis Amazon. Sans oublier une bonne vieille sulfateuse et un bon gros lance-roquettes des familles.L’histoire et les personnages ne sont que des prétextes, ce film c’est juste voir un acteur déjà beaucoup trop vieux pour être crédible tuer des jeunes punks par packs de 12 histoire de faire vibrer la corde sensible des bons vieux républicains américains qui saignent bleu, blanc et rouge.Mais le héros explose le héros final avec un lance-roquette donc c’est cool. Et bonus : c’est super drôle et super simple à suivre pour les spectateurs. Parfait candidat pour une soirée !----------