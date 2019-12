Rayon des nanars



Jour #15 : Captain America

En l’an 21 avant Chris Evans, le personnage de Captain America était déjà présent sur grand écran. Mais… C’était une autre époque.Pas d’effets spéciaux pour montrer la différence physique importante entre Steve Rogers avant l’expérience et après ? C’est simple, mettez-lui des fringues un peu large et faites le boîter.Pas de possibilité de montrer sa force surhumaine de façon impressionnante à l’écran ? Faites-le… Piquer des bagnoles ?C’est vraiment étrange mais je vous l’assure, il vole sans doute plus de bagnoles en prétendant être malade (la première fois qu’il fait le coup est à un vieux en plus, vraiment quelle enflure ce Captain America) qu’il lance son bouclier. Et par bouclier, je veux dire freesbee.On ajoute au fait que notre héros est un gros nul une histoire tellement clichée qu’elle en est merveilleuse (le gros méchant Crâne Rouge a kidnappé le président des états-unis ! Vite Captain, fais quelque chose !) et on saupoudre le tout de scènes d’action nazes et on obtient un vrai bon mélange.Une petite session nostalgie pour nous rappeler que le genre du super-héros revient parfois de loin avec des amis et vous passerez sans doute un bon moment !----------