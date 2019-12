Rayon des nanars



Jour #14 : Halloween Resurrection

Après vous avoir parlé de Jason X, je me disais que je ne voulais pas rendre jaloux l’autre grand monsieur muet adepte du meurtre présent dans beaucoup trop de films.Halloween : Resurrection est le huitième opus et suit la troisième ligne temporelle de la saga. Cette phrase n’a aucun sens et n’est pourtant que la stricte vérité.Il fallait passer le tueur dans une nouvelle ère. Quoi de mieux que d’avoir un jeu de téléréalité en toile de fond ?! Pleins de choses sans doute, mais manque de chance (ou tant mieux selon le point de vue), c’est l’idée qui a été retenue.On a donc ce bon vieux Michael qui retourne chez lui pour découvrir que sa maison est devenue le lieu de production d’un jeu de téléréalité dont le concept est stupide.Néanmoins, nous avons le QI global des personnages qui n’atteint pas 12 et surtout un Busta Rhymes adepte d’arts martiaux qui va coller une belle branlée à Michael Myers, avec un câble éléctrique dans les valseuses en guise de cerise sur le gâteau.C’est pas bon, mais au moins vous avez la réponse à une question que personne ne se pose : quel est le pire film de la filmographie de Jamie Lee Curtis ?Pour une soirée d’Halloween entre amis, c’est la parfaite toile de fond.----------