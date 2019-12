Rayon des nanars



Après vous avoir parlé hier d’un film très facile à apprécier pour entrer en douceur dans le monde du nanar, on entre ici dans un tout autre niveau qui ne peut être accessible au premier venu.Lors du premier jour, je vous ai parlé de l’excentrique Tommy Wiseau. Ce film, c’est si Tommy Wiseau avait réalisé une adaptation de Twilight. Mais c’est étrangement encore pire que ce que vous pouvez penser.Lorsqu’on voit le couple principal à l’écran et qu’on se dit qu’on pourrait faire objectivement mieux en terme de jeu d’acteur, c’est qu’il y a quand même un gros soucis.Sur tout ce qui touche à l’aspect technique, le film est une CA-TA-STROPHE. La prise de son est tellement pourri qu’on ne comprend pas toutes les répliques (uniquement en VO sans sous-titre évidemment, parce que personne n’est assez fou pour doubler ce truc) des personnages, les quelques effets spéciaux sont ignobles et toute la réalisation (ce qui implique aussi le montage au passage) est ratée.Néanmoins, il y a du plaisir devant des personnages si idiots aux répliques si idiotes. On a le droit à du super sida, à des gens qui comprennent que le héros est un vampire parce qu’il ne mange pas KFC et à un plan séquence beaucoup trop long du héros qui se sert du sang dans un verre.Le meilleur dans l’histoire ? Le producteur / réalisateur / scénariste a fait exprès d’écrire le livre qui est la copie du script pour le sortir avant et ainsi faire croire que le film était une adaptation d’un roman. Pathétique. Merveilleux.Celui-ci, c’est pas un film simple à faire apprécier. A mettre devant des yeux expérimentés dans le monde du nanar. Mais il vaut le coup, croyez-moi.----------