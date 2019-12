Rayon des nanars



Jour #10 : Deadly Prey / Ultime combat Jour #10 :

Les films d’action qui mettent en avant des femmes, c’est bien gentil deux minutes… Mais au bout d’un moment, l’action c’est un truc pour les vrais bonhommes !Et par vrais bonhommes, je veux parler de Mike Danton. Les armes ? Les vêtements ? Les punchlines ? Tout ça, ce n’est que de l’esbrouffe pour faire plaisir au bas peuple.Lui, il est en slip, il fait des pièges dans la forêt ou pique les armes des méchants, et toutes ses punchlines d’action sont abyssales. Ce qui fait de lui le plus grand des héros quelque part.John Rambo rêverait d’être Mike Danton.Entre le scénario tenant sur un timbre et les très très très très très nombreuses scènes d’action nazes aux morts parfois marquantes (notamment vers la fin sans vous gâcher la surprise), on ne perd pas une seule minute à prétendre être devant un vrai film, ce qui le rend glorieux.Deadly Prey, c’est LE film parfait pour entrer dans le domaine du nanar. Facilement accessible (il est en intégralité sur YouTube pour tout vous dire) et mémorable, Deadly Prey entre dans le top du genre.----------