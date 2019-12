Rayon des nanars



Le rock’n’roll, c’est une musique qui transforme notre merveilleuse jeunesse (même si les acteurs qui jouent les adolescents ont tous l’air d’avoir 35 ans) et la tourne vers le satanisme.Globalement, Black Roses c’est ça.La musique jouée par le groupe démoniaque est plutôt sympathique sans être extraordinaire, mais c’est sans doute le seul point réellement positif que je puisse vous donner sur ce film.Pour le reste ? C’est glorieux, mais jamais pour les bonnes raisons.Le jeu global du casting est… relatif ? Les maquillages sont assez pathétiques et le scénario n’est qu’une vaste blague.Néanmoins, on a un héros moustachu qui se défend contre des personnes possédées avec une raquette de tennis. Du coup… Je vous encourage quand même à le voir. Pas uniquement en raison de cette scène, mais notamment en raison de cette scène.Si vous voulez convaincre des amis qui écoutent du rock’n’roll d’arrêter de se diriger vers les voies de l’enfer et sauvez les en leur montrant Black Roses !----------