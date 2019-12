Rayon des nanars



Jour #13 : Jason X Jour #13 :

Aaaaaahhhhh, les sagas d’horreur qui durent beaucoup trop longtemps et qui partent dans tous les sens pour continuer d’exister… Ce sont des plaisirs coupables à la saveur bien particulière. Et Vendredi 13 est l’un des tauliers du genre.Il a été un tueur, puis après un zombie inarrêtable, ensuite un ver de terre démoniaque se déplaçant de corps en corps ? Il s’est battu contre une fille aux pouvoirs télékinésiques et est ensuite allé à Manhattan ? Ouais. Il a été et a fait tout ça ce bon vieux Jason Voorhees.Du coup, qu’est-ce qu’on pouvait bien lui faire faire au bougre ? Quelqu’un s’est dit que l’envoyer dans l’espace dans un lointain futur était une idée stupide. Mais ils l’ont fait. Et le résultat est glorieux.Entre Jason qui se transforme en Uber Jason après avoir été soigné par une machine puis qui se bat contre une rousse robotique en tenue de cuir qui fait des sauts périlleux inutiles et un casting composé des personnages les plus stupides de tous les temps, Jason X est une merveille.En bonus : Cronenberg qui fait une courte apparition car il souhaitait avoir la mort la plus sanglante de la saga mais qui a une mort de merde… Dans le même opus où ironiquement il y a sans doute la mort la plus stylée de toute la saga, impliquant de l’azote liquide.----------