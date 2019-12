Rayon des nanars



Jour #18 : Vampire Assassin Jour #18 :

Il y a une raison que les gens n’assument pas trop quand on leur demande de justifier le fait de regarder les premières émissions de chants à la télé.Cette raison est le plaisir un peu sadique de voir des gens qui pensent être talentueux se prendre le mur de la réalité en pleine face. Nous sommes un peu jaloux de leur courage parce qu’ils osent, mais ça reste très plaisant de voir l’inverse du syndrome de l’imposteur sur notre écran.Sans transition maintenant, j’aimerais vous parler d’un certain Ron Hall.Nous sommes en 2005, et Ron Hall se dit qu’il est temps de plagier Blade. Mais comment trouver quelqu’un de talentueux pour un tel projet ? Hey, mais lui il est plutôt talentueux, selon lui.Il va donc produire, écrire, réaliser et être l’acteur principal de Vampire Assassin, où il joue un Blade du très pauvre. Et là où on se dit que parfois un micro-budget force les gens à redoubler d’inventivité, ici le micro-budget représente parfaitement le micro-talent engagé dans ce projet.La réalisation est catastrophique, l’action est catastrophique, l’histoire est catastrophique, le casting inutile d’en parler (même si il y a Rudy Ray Moore ! Le voir dans ce film me donne envie de dire “Biiiiitttccchhhh !!! Are you for real ?”), mais on éprouve du plaisir sadique à voir quelqu’un n’avoir aucune idée que ce qu’il propose est une daube.Et avoir un film qui nous fait dire “Blade : Trinity n’était pas si mal que ça finalement”, c’est quand même miraculeux !----------