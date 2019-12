Rayon des nanars



Alors là… C’est compliqué de vous parler de ce film. Non pas que le sujet ou les thèmes abordés dans le film soient particulièrement difficiles moralement parlant ou autre…Non, c’est beaucoup plus simple. Je ne peux juste pas vous dire de quoi parle le film ou quel est le scénario car je n’en ai pas la moindre foutue idée. Et j’ai vu le film !Il s’agit de l’un des films les plus incompréhensibles que j’ai pu voir de ma vie. On suit le héros Ryan et il n’arrête pas de lui arriver des choses. Seulement, il n’y a pas une vraie histoire. Il s’agit d’un enchaînement d’emmerdes qui lui arrivent, mais rien n’est jamais lié ! Au point où je ne suis pas foutu de vous dire si il s’agit d’une comédie, d’un thriller ou d’un drame !Du coup, qu’est-ce que je peux faire à part vous conseiller fortement de le voir ?Ce film, c’est un peu comme voir ce que ferait un alien si il se mettait à vouloir réaliser des films pour les humains. Il ne comprendrait pas notre espèce, mais essayerait de faire comme ce qu’il a pu voir à travers d’autres films, sans jamais comprendre pour autant.C’est juste un enchaînement de situations qui n’ont aucune logique qui arrivent à un personnage auquel on ne s’attache absolument pas vu que c’est un trou du cul, avec d’autres personnages qui se comportent aussi comme des trous du cul.Le film est uniquement disponible en version originale. Si vous n’êtes pas anglophones, vous ne comprendrez rien. Si vous êtes anglophones, vous ne comprendrez quand même rien parce que ce film n’a aucun sens.----------