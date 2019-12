Rayon des nanars



Jour #21 : White Fire / Vivre pour survivre / Le Diamant Jour #21 :

Cocorico ! Ce nanar est réalisé par l’illustre Jean-Marie Pallardy dont la carrière est souvent célèbre dans le monde du nanar.Et cette production franco-anglo-turque porte bien l’un de ses 3 noms puisqu’il s’agit certainement de l’un des diamants de sa carrière, et l’un des diamants du genre nanar.Quand on a envie de réaliser un film de braquage avec de l’inceste en toile de fond (parce que… ça peut être une envie un jour ?), on peut toujours compter sur ce bon vieux Jean-Marie qui voit la finesse comme une perte de temps.On se retrouve donc avec un héros qui n’a qu’une obsession : se faire sa soeur. Et il y a une histoire de vol de diamant en fond aussi mais peu importe.Entre les dialogues, la réalisation générale et surtout l’histoire qui part dans tous les sens et se concentre sur tout ce qu’il ne faut pas (cf., la partie où le héros veut se faire sa soeur), c’est un nanar qui me fait aimer le fait que le mot rime avec caviard.C’est juste un film complètement fou et merveilleux qui doit être vu pour tout amateur de nanar qui se respecte. Culte !----------