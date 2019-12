Rayon des nanars



Jour #23 : Twisted Pair

Pour ce film, je me devais de faire une exception importante par rapport aux autres films que je vous ai présenté dans ce calendrier du nanar. Il n’y aura donc pas d’image, mais directement la bande-annonce pour vous accompagner.Quand vous la verrez, vous comprendrez qu’aucune image n’aurait pu rendre hommage à cet ovni. Même si la chose alien la plus proche à laquelle je pourrais comparer Twisted Pair est le monolithe de 2001 : L’Odyssée de l’espace, car cela peut rendre fous et obsédés les spectateurs une fois le générique de fin terminé.Laissez moi vous présenter Neil Breen. Il appartient à la même espèce alien que Tommy Wiseau, mais est encore plus égocentrique. Tommy Wiseau dans The Room ? Ok, le mec a écrit, produit, réalisé et est l’acteur principal dans un film où tout le monde répète sans arrêt que son personnage est un mec super sympa et qu’on aurait tous de la chance d’être amis avec lui.Neil Breen ? Il incarne une entité extra-terreste aux capacités divines qui est le seul à pouvoir sauver toute l’humanité parce qu’il est lui parfait en tout point. Dans son premier film, il n’était pas encore dans la science-fiction, mais était le plus grand agent secret de tous les temps qui a tous les pouvoirs parce qu’il est trop intelligent.Dans Twisted Pair, nous atteignons de nouveaux sommets car il incarne 2 personnages cette fois-ci !Tout est fou dans un film de Neil Breen. Les dialogues, la façon de jouer, la réalisation, les effets spéciaux, les décors, le montage… Tout est constamment choquant pour le spectateur. Le générique de fin a des fautes d’orthographe bon sang ! Mais je dis choquant dans le sens où on ne peut s’empêcher malgré tout de continuer pour essayer de comprendre, sans jamais avoir la réponse.Twisted Pair n’est vraiment pas un nanar facile à apprécier. Mais bon sang, qu’il est bon le bougre. Et surtout, qu’il est hilarant ! Merci monsieur Breen, et impatient de voir votre prochain film !----------