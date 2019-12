Rayon des nanars



Jour #22 : Dangerous Men

J’ai eu beaucoup de chance avec ce film, car ma première vision de ce film était lors d’une Nuit Nanarland au Grand Rex. Avec l’ambiance qu’il y avait, c’était globalement la meilleure façon possible de voir ce film.Pfffioouuuu, Dangerous Men… C’est un nanar assez exceptionnel. Car nous avons quasiment tous les éléments de la parfaite expérience réunie en un seul paquet de 80 minutes.Tout d’abord, la date de sortie : 2005. Cela peut paraître absolument surréaliste de voir un tel film sortir en 2005 et vous avez raison ! Le film a commencé sa production… EN 1984 ! Ce film a mis 21 ans à sortir ! Il y a eu tellement de soucis que le film a pris des années et des années de retard, avec des acteurs et actrices qui quittent le projet, ou un tel manque de scènes pour que l’histoire reste un minimum logique que le réalisateur a pris des scènes d’un autre film pour compléter le sien même si ça n’a aucun sens.Le résultat final qu’on nous offre est donc un film culte pour toutes les mauvaises raisons. Rien n’a de réel sens dans les décisions prises par les différents personnages, ou dans l’histoire en général. Le tout est également très mal joué, avec les dialogues qui vont avec.Mais voir un tel… machin avoir pris 21 ans de travail à quelqu’un est fou. Tellement fou que je ne peux que vous conseiller de le voir. C’est vraiment un nanar à voir une fois dans sa vie. Parce que vous n’avez jamais vu un tel film, et vous n’en verrez probablement jamais plus.En bonus : je vous donne le lien du thème musical du film, car dès le lancement du générique, vous comprenez que Dangerous Men va vous rendre fou.----------