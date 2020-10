Selon PlanetVita.fr le 19 Octobre signera la fermeture du PSN PS3, Vita et PSP sur PC, et une semaine plus tard sur Mobile.Il sera donc désormais impossible d'acheter des jeux ou du contenu sur PS3, PSP et Vita via les applications mobiles et PC, il faudra donc directement passer par les consoles (ah le store de la PS3 et de la Vita, un delice).De la a ce que le PSN de ces 3 machines ferment complétement un jour, il n'y a qu'un pas.