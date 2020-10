Coucou ma communauté incroyable et magique !Aujourd'hui Julien Chièze , premier homme à posséder une Xbox Série X en France s'est amusé à comparer les trois consoles : Xbox Serie X , Xbox One S et One X .... sauf que la One S en question est une Xbox One X édition Gear of War et que tout les chiffres qu'il donne sont totalement faux , ca donne un aperçu de son travail et de son professionnalisme , et oui la vidéo a été supprimé sur sa chaine youtubeMerci à Le Fumier pour la vidéo