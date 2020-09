En effet en plus d'Aleste, de GG Aleste, GG Aleste II et Power Strike II disponible sur la GameGear Micro "Aleste Collection" collector a 140 balles, M2 annonce que cette derniere aura le droit a un 5eme jeu totalement inédit: GG Aleste 3 histoire de faire passer un peu mieux la pilule.On aurait aimé avoir une vrai cartouche, mais malheureusement il faudra faire avec, et pour ceux ayant une Switch et une PS4, ce 5eme jeu viendra aussi garnir la "Aleste Collection" puisqu'elle est aussi prévue sur ces supports