Twitter

Cela fait longtemps que l’on entend parler du retour de Mass Effect Trilogy sur les consoles actuelles, mais le titre n’a toujours pas été officialisé, malgré de nombreuses rumeurs. Les choses se précisent aujourd’hui un peu plus avec un listing chez un revendeur portugais, où la trilogie apparaît.Sur le site du revendeur, on peut voir que Mass Effect Trilogy Remastered est listé sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, comme le montre l’image capturée par Nibellion. La version Switch n’était pas tout le temps évoquée dans les rumeurs autour de cette trilogie, reste donc à voir si cela a changé entre temps ou si cette version sortira en même temps que les autres.