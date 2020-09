Multi

Alors et vous dans tout ça ?

Bon tout est dans le titre les gars! 2020 s'en va tout doucement... Quels sont les jeux que vous comptez à coup sure (et j'insiste sur le à coup sure! Pas du peut-etre) prendre sur cette fin d'année et sur quel support ?(Ouais me tapez pas!J'ai bien aimé les deux premiers donc impossible que je zap celui là)(J'avais bien envie de le prendre sur Switch celui-là pour jouer aussi en portable : le lac, le safari tout ça tout ça vous connaissez, mais flemme de me farcir des chutes de performances par ci par là... Mais bon je réfléchis toujours... je peux toujours craquer pour cette version si elle tient... )