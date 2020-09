Pixelhearts annonce Golden Force sur PS4, Switch et One.On nous promet 4 mondes a parcourir jusqu'a 2 en coop avec une difficulté a l'ancienne.Le jeu aura le droit a une edition physique meme sur One en notant que seules les versions PS4 et Switch auront le droit a une edition limitée et MercenariesPrecommandable sur le site de Pixelhearts pour une sortie en fin d'année: https://www.pixelheart.eu/?s=golden+force&post_type=product