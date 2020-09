Binary Haze Interactive annonce Ender Lilies: Quietus of the Knights, un metroivania prévu sur consoles et PC avec deja l'assurance d'avoir une trad FR.Le groupe Mili ayant participé a Goblin Slayer, Ghost in the Shell ou encore a Deemo sera a l'OST."Lily, la dernière prêtresse survivante dans un pays dévasté par une pluie sans fin qui transforme les gens en morts-vivants se réveille dans une église sans aucun souvenir des événements récents. Lily invoquera les esprits des morts-vivants purifiés pour la protéger lors de son voyage pour trouver la source de la pluie"