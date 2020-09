Jeux Vidéo

Les développeurs travaillent déjà sur des jeux next gen 4K pour Nintendopar Ryan Pearson on September 9, 2020 at 10:16 AM, EDT ([url]nichegamer.com[/url])Bloomberg rapporte que Nintendo demande aux développeurs de produire des jeux «compatibles 4K», ce qui signifie probablement qu'une Nintendo Switch plus puissante est en production.Nous avons déjà rapporté des rumeurs selon lesquelles une Nintendo Switch plus puissante serait en production («Nintendo Switch Pro») qui prendrait en charge des graphiques 4K. Elle serait lancée au début de l'année prochaine et s'annonce être «interactif et de meilleure qualité d'image» (traduction: Google Translate), et avec une «multitude» de nouveaux jeux Nintendo et des studios tiers.Alors que des rumeurs d'un modèle Nintendo Switch plus puissant apparaissent depuis 2018, ces nouvelles affirmations viennent de Bloomberg et de leurs sources. Leur rapport était axé sur l'augmentation de la production de Nintendo Switch de 20% (jusqu'à 30 millions d'unités cet exercice).Il s'agit de répondre à la demande due au succès fulgurant d'Animal Crossing: New Horizons, et à la pandémie de coronavirus et à la quarantaine augmentant la demande de jeux. Bloomberg a expliqué comment la Nintendo Switch Lite à la fin de 2019 avait contribué à amener la console à plus d'audience, ainsi que leurs sources de fin août affirmant que la Nintendo Switch 4K arrivait en 2021 avec des jeux.Bloomberg rapporte maintenant de «plusieurs développeurs de jeux tiers», qui souhaitaient rester anonymes, que Nintendo leur a demandé de rendre leurs jeux «prêts pour la 4K». Nintendo a refusé de commenter l'info de Bloomberg.Même avec la sortie prochaine de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, Katsuhiko Hayashi de Famitsu Group (le rédacteur en chef du magazine) ne pensait pas que les ventes de Nintendo Switch ralentiraient de si tôt. "Nos données suggèrent que la Switch n'a pas encore répondu à la demande. Les ventes de Switch devraient encore s'accélérer à la fin de l'année. »Nintendo avait déja subit des leaks depuis le début de cette année, avec Super Mario 3D All-Stars, Super Mario 3D World + Bowser Fury et Paper Mario: The Origami King, tous avant leurs annonces officielles.Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.Source et article orignal :