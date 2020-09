Suite à l'annonce des RTX 3000 series par Nvidia hier après-midi et de l'engouement qu'elles suscitent !Je met en ligne ce sondage, pour vous, ce sera une RTX 3000 ou une console next-gen (PS5 ou XSX) ?Je rappel que le prix de la RTX 3070 sera de 519 euros, 719 euros pour la RTX 3080 et 1549 euros pour la RTX 3090.Le lien du sondage est ici N'hésitez pas à donnez aussi votre choix dans les commentaires.

posted the 09/02/2020 at 11:30 AM by marcus62