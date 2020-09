Microsoft a entrepris depuis un bon moment une démarche en développement durable ayant pour objectif une empreinte carbone négative en 2030, et une annulation de toute empreinte carbone jamais produite par la compagnie (depuis sa creation en 1975) en 2050.A cet effet la xbox series X (et surement S) a été conçue dès le départ pour avoir une empreinte carbone neutre, et ils en ont produit 825 000 jusque là respectant cette démarche (image d'illustration)Notons que la one X et la one S suivent aussi cette démarche depuis 1 an (septembre 2019)Les autres démarches prises se situent :- au niveau de l'emballage (+de 70% sont recyclés)- toute la fourniture électrique des datas center et batiments microsoft seront à 100% issues d'énergies renouvelables d'ici 2025,-etc.Pour ceux qui penseraient que tout ça ne serait que du bla bla marketing, sachez Microsoft a reçu plusieurs fois le prix d'entreprise la plus éthique au monde.Pour en savoir plus :