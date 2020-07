Vous n'aimez pas la PS5 version blanche et noir ?Le fabricant de luxe Truly Exquisite a pensé a vous en s'associant avec Sony pour sortir une version Or et Noir... mais genre vraiment plaqué or 24 carat.Et ce n'est pas tout car il y aura une version Or rose 18 carat et Platine.Pas de prix mais préparez quelques salaires en avance, sortie prévue en Decembre.