Xseed et Marvelous Europe annonce l'arrivée de Kandagawa Jet Girls sur PS4 et PC en occident.Pour rappel il s'agit d'un jeu de jetski du studio de Senran Kagura dans lequel des duo s'affrontent sur la pistes, l'une conduisant, l'autre pouvant shooter les adversaires.Ryobi et Ryona de Senran Kagura seront directement incluse dans le jeu, mais un bon gros Characters Pass de 29.99 dollars vous permettra de débloquer les autres personnages de la série.Cela sortira le 25 Aout avec une edition physique standard et collector uniquement en import US.C’était l'article weeb du jour.